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Квирикашвили: Государство должно быть более гуманным в отношении наркопотребителей
10.05.2018 18:24
Государство будет очень жестким и непоколебимым к наркотрафику, в отношении реализаторов наркотиков, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.
Премьер поблагодарил за проделанную работу министра внутренних дел и команду министерства.
«Хочу отметить, очень позитивную работу министерства внутренних дел, особенно в последние недели в отношении наркореализаторов. К сожалению, у нас было несколько случаев, когда мы потеряли молодых люди из-за этого несчастья. Я хочу, чтобы все знали, что государство будет очень жестким и непоколебимым к наркотрафику, в отношении реализаторов наркотиков. Хочу поблагодарить министра внутренних дел и его команду за проделанную работу», — заявил премьер-министр.
Вместе с тем, по его словам, данные несчастные случаи люди связывают с принятием нового наркозаконодательства, что в абсолютно не имеет к этому никакого отношения.
«Также хочу сказать, что к сожалению, эти несчастные случаи люди связывают с принятием нового наркозаконодательства, что абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Межведомственная группа на базе министерства юстиции, работает над законодательными поправками, которые, с одной стороны, будут рассчитаны на то, чтобы государство создало более конкретную и четко понятную среду в связи с потребителями, что связано с употреблением доз, какие дозы считаются уже реализацией, как устанавливаются факты реализации, какие механизмы создаст государство с точки зрения психо-социальной реабилитации», — заявил премьер.
По его словам, государство должно быть более гуманным в отношении наркопотребителей, однако, с другой стороны, жестким в отношении реализаторов.
«Конечно, в отношении потребителей, тех людей, на которых свалилось это несчастье и болезнь, государство должно быть более гуманным, но с другой стороны, государство должно быть более жестким в отношении реализаторов. Мы должны послать абсолютно четкое послание наркореализаторам, что мы никогда не смиримся с этим», — заявил премьер.
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