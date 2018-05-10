Грузия ужесточает процедуру получения ПМЖ иностранцами

10.05.2018 18:32 В целях превенции нелегальной миграции планируется принять дополнительные механизмы. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, на заседании министерство юстиции представит пакет законодательных поправок, цель которых – принятие дополнительных механизмов в целях превенции нелегальной миграции. Данные изменения предусматривают и новинки в процедуре по выдаче иностранцам свидетельства о временном проживании.



«Причиной их разработки стало недобросовестное использования регуляций со стороны некоторых граждан иностранных государств. Есть случаи, когда находящийся в Грузии без законных оснований иностранец формально требует убежище и параллельно, пытается получить разрешение на проживание. После этого обращается в Агентство развития сервисов министерства юстиции с требованием предоставить ему вид на жительство, также берет краткосрочные визы и затем требует разрешения. Мы имеем дело с инновационным подходом с их стороны», — заявил премьер.



Вместе с тем, по словам премьера, по законодательным поправкам меняются и другие регуляции.



«Для получения разрешение на постоянное проживание, иностранец должен проживать в Грузии в течение последних десяти лет. Сегодня этот срок составляет шесть лет. До 12 лет увеличивается срок выдачи разрешения на временное проживание. Сегодня его максимальная продолжительность составляет шесть лет. Вместе с тем, если гражданин зарубежной страны не имеет мотивов для постоянного проживания в Грузии, по истечению шести лет, он вновь получит временное, а не постоянное разрешение», — заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

