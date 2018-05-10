Глава МИД Грузии встретился с победительницей немецкого Voice Натией Тодуа

10.05.2018 18:38 Министр иностранных дел Грузии встретился с победительницей немецкого Voice Натией Тодуа. Об этом Михаил Джанелидзе написал в своем микроблоге в Twitter.



«Мы приятно побеседовали с победительницей VoiceofGermany Натией Тодуа. Мы гордимся вашим успехом, вы – пример, который дает мотивацию нашим молодым людям», — пишет Михаил Джанелидзе в Twitter.



Грузинская певица Натия Тодуа победила в немецком Voice в прошлом году.















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