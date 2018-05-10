Квирикашвили: государство будет гуманнее к потребителям наркотиков и жестче к реализаторам

10.05.2018 22:08 Государство должно быть более гуманным к потребителям наркотиков и в то же время очень твердым и непоколебимым в отношении наркотрафика и реализаторов наркотиков. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Он отметил «очень позитивную работу МВД» в отношении задержания наркореализаторов в последние недели и выразил благодарность главе МВД и его сотрудникам.



«К сожалению, у нас было несколько случаев, когда мы потеряли молодых людей из-за этого [употребления наркотиков]. Эти несчастные случаи люди связали с принятием нового законодательства в отношении наркотиков, хотя это абсолютно не связано», — отметил премьер.



В последние три недели в Тбилиси стало известно о гибели пятерых молодых людей от наркотической интоксикации, еще восемь человек попали с таким же диагнозом в больницу. В СМИ появилась версия о том, что это связано с употреблением нового «клубного наркотика» мефедрон.



Он указал на то, что существующая на базе министерства юстиции межведомственная группа, в которую включены представители правительства, парламента и неправительственных организаций, продолжает работу по изменению законодательства в отношении потребителей и реализаторов наркотиков.

«Межведомственная группа на базе министерства юстиции работает над законодательными поправками, которые, с одной стороны, будут рассчитаны на то, чтобы государство создало более конкретную и четко понятную среду в связи с потреблением наркотиков: каковы дозы, которые считаются употреблением, какие дозы уже считаются реализацией, как определяются факты реализации, какие механизмы государство создаст с точки зрения психо-социальной реабилитации и так далее. Конечно же, в отношении потребителей, тех людей, которые страдают от этого порока, государство должно быть более гуманным, однако с другой стороны, государство должно быть твердым в отношении реализаторов. Мы должны направить абсолютно четкое послание наркореализаторам, что никогда не смиримся с этим», — сказал премьер.















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