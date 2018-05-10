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26 мая Грузию посетит президент Латвии


10.05.2018   22:11
Для участия в торжественных мероприятиях, связанных со 100-летием Первой Демократической Республики Грузия, Тбилиси посетит президент Латвии Раймондс Вейонис.

Как сообщили в администрации президента Грузии, визит в Грузию 26 мая латвийский президент подтвердил сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который состоялсяпо инициативе грузинского президента.

По информации администрации, президенты обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО и поговорили о существующем положении в регионе в плане безопасности и обстановке, сложившемся на оккупированных территориях Грузии.







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