26 мая Грузию посетит президент Латвии

10.05.2018 22:11 Для участия в торжественных мероприятиях, связанных со 100-летием Первой Демократической Республики Грузия, Тбилиси посетит президент Латвии Раймондс Вейонис.



Как сообщили в администрации президента Грузии, визит в Грузию 26 мая латвийский президент подтвердил сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который состоялсяпо инициативе грузинского президента.



По информации администрации, президенты обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО и поговорили о существующем положении в регионе в плане безопасности и обстановке, сложившемся на оккупированных территориях Грузии.

















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