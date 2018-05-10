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Беселия: Главной особенностью съезда «Грузинской мечты» будет то, что главного основателя партии мы изберем председателем


10.05.2018   22:13
Завтра каких-либо сюрпризов не будет, - об этом заявила журналистам председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия. По ее словам, особенностью съезда «Грузинской мечты» будет то, что главный основатель партии будет избран председателем.

По словам члена «Грузинской мечты», новые лица на запланированном на завтра съезде названы не будут. Съезд же будет проведен в соответствии с регламентом.

«… Председателем партии будет избран главный основатель «Грузинской мечты», это важный этап, поскольку для партии будут предпосылки для еще большей консолидации и начала новых реформ. Кроме того необходимого, что нужно съезду, каких-то помпезных элементов не вносилось. Каких-либо сюрпризов завтра не ожидается», - отметила Беселия.







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