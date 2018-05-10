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26 мая в Грузию приедет министр иностранных дел Франции


10.05.2018   23:18
26 мая в Грузию приедет министр иностранных дел Франции.

По информации Первого канала, Жан-Ив Ле Дриан примет участие в мероприятиях, запланированных в связи со 100-летием восстановления независимости Грузии на площади Свободы.

Жан-Ив Ле Дриан возглавил внешнеполитическое ведомство Франции в мае 2017 года, и это его первый визит в Грузию.

В День независимости Грузию посетят делегации около 20 стран.






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