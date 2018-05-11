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Бахтадзе не подтверждает, что его намерены выдвинуть кандидатом в президенты


11.05.2018   11:09
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе не подтверждает распространившуюся информацию о том, что будет кандидатом в президенты от «Грузинской мечты». Как сообщил Бахтадзе журналистам, у «Грузинской мечты» будет достойный кандидат.

«За последние два месяца было много слухов. Эта информация, разумеется, не соответствует действительности, хотя могу подтвердить, что у «Грузинской мечты» обязательно будет достойный кандидат, который зафиксирует достойный результат на президентских выборах. Я нахожусь на той должности, где наша политическая команда считает, что каждый из нас может реализовать свои возможности и видения», - заявил Мамука Бахтадзе.

Вчера в СМИ распространилась информация, что кандидатом в президенты от «Грузинской мечты» может стать Мамука Бахтадзе.






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