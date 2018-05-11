США расширили санкции в отношении Ирана

11.05.2018 12:41 США расширили санкции в отношении Ирана. В санкционный список, опубликованный Департаментом казначейства США, внесены шесть физических лиц и три компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции.



В заявлении департамента отмечается, что санкции введены совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью парализовать масштабную сеть обмена валюты, находящуюся под контролем Корпуса стражей исламской революции.



«Иранский режим и Центральный банк Ирана злоупотребляли доступом к экономическим субъектам в ОАЭ, чтобы получить доллары США для финансирования действий Корпуса стражей исламской революции, в том числе, для финансирования и вооружения своих региональных сторонников», - говорится в заявлении главы Департаментом казначейства США Стивена Мнучина.



Это первый случай санкций после заявления президента США о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана, прозвучавшего 8 мая.















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