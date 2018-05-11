Премьер-министр Грузии переговорил по телефону с армянским коллегой

11.05.2018 12:50 По инициативе армянской стороны, между премьер-министрами Грузии и Армении состоялся телефонный разговор.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.



Стороны уделили внимание еще большему развитию традиционных добрососедских отношений между двумя странами.



По заявлению премьер-министра Армении, отношения между Грузией и Арменией должны развиваться вне геополитических факторов. По его словам, важно, чтобы двухстороннее экономическое сотрудничество соответствовало особым связям между двумя странами.



Георгий Квирикашвили еще раз подтвердил готовность дальнейшего развития отношений с Арменией и пригласил Никола Пашиняна в Грузию.



Информацию распространяет администрация правительства Грузии.















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