Глава МИД Франции посетит Грузию 26 мая

11.05.2018 13:01 26 мая в Грузию приедет министр иностранных дел Франции.



По информации Первого канала, Жан-Ив Ле Дриан примет участие в мероприятиях, запланированных в связи со 100-летием восстановления независимости Грузии на площади Свободы.



Жан-Ив Ле Дриан возглавил внешнеполитическое ведомство Франции в мае 2017 года, и это его первый визит в Грузию.



В День независимости Грузию посетят делегации















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