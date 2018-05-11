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Глава МИД Франции посетит Грузию 26 мая
11.05.2018 13:01
26 мая в Грузию приедет министр иностранных дел Франции.
По информации Первого канала, Жан-Ив Ле Дриан примет участие в мероприятиях, запланированных в связи со 100-летием восстановления независимости Грузии на площади Свободы.
Жан-Ив Ле Дриан возглавил внешнеполитическое ведомство Франции в мае 2017 года, и это его первый визит в Грузию.
В День независимости Грузию посетят делегации
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