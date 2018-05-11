Президент Грузии подписал поправки к порядку финансирования политических партий

11.05.2018 15:12 Изменения, внесенные в порядок финансирования партий, на которые оппозиция требовала наложить вето, президент подписал вчера Президент подписал изменения, осуществленные парламентом в порядке финансирования партий, на которые оппозиционные партии требовали наложить вето.



Изменения, внесенные в закон «О политических объединениях граждан», под подписью Георгия Маргвелашвили вчера были опубликованы в «Законодательном вестнике» и по опубликованию вступили в силу.



Речь идет об изменениях, инициированных под авторством депутатов Симона Нозадзе и Гии Жоржолиани, согласно которым, наделение партии статусом квалифицированного субъекта и выделение ей бюджетного финансирования происходит и в том случае, когда партия проводит в парламент мажоритария и депутат, избранный в мажоритарном порядке, создаст фракцию. Партия, имеющая такой результат, получит базовое финансирование, а также финансирование, установленное для создания фракции.



Изменения, внесенные в закон «О политических объединениях граждан», парламент принял в третьем чтении на пленарном заседании 18 апреля.















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