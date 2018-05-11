В Турции арестовали 165 военных по обвинению в связях с Фейтхуллахом Гюленом

11.05.2018 15:43 Стамбульской прокуратурой были выданы ордеры на арест 300 военных, 211 из которых до сих пор служат в вооруженных силах страны.



По информации турецких СМИ, отдельный ордер выдан на задержание 20-ти членов организации Гюлена, которые использовали для внутренней коммуникации аппликацию ByLock.



Пятеро подозреваемых уже задержаны.



В подготовке неудачного путча в 2016 году Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.















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