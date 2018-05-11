Талаквадзе: Сегодняшняя судебная система диаметрально отличается от прежней

11.05.2018 15:51 «Сегодняшняя судебная система диаметрально отличается от прежней, это показывают все рабочие данные, которые имеются у парламента о суде», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе отвечая на вопрос об исследовании организации «Международная прозрачность — Грузия».



Как отметил Талаквадзе, в решениях по административным уголовным делам достигнут баланс в пользу граждан.



«Значительно увеличилось количество тех решений, где в спорах между государством, административной или уголовной части суд принимает справедливое и независимое решение. Мы можем видеть явную разницу и прогресс в судебной системе. Реформы в суде продолжаются и 4-я волна реформ была разработана потому, чтобы повысить независимость судебных органов, продолжить их усиление и еще больше отвечать интересам гражданского сектора», — заявил Арчил Талаквадзе.















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