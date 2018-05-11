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Пучдемон отказался баллотироваться в премьеры Каталонии


11.05.2018   17:04
Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что не будет баллотироваться на должность премьер-министра автономии и назвал имя своего преемника: им стал 55-летний депутат Ким Торра. Об этом пишет BBC.

Торра тесно связан с каталонским движением за независимость, в частности, он пользуется поддержкой партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратистов из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

С декабря 2017 года, когда состоялись выборы, каталонский парламент уже четыре раза пытался сформировать правительство, но все кандидаты на пост премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии. Сейчас он находится в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Ранее судьи Конституционного суда Испании единогласно поддержали жалобу, поданную правительством против реформы каталонского законодательства, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства Каталонии, тем самым заблокировав ее.

Напомним, Пучдемону могут запретить занимать государственные должности в течение четырех лет из-за того, что он не подал сведения о своих активах в Министерство финансов Испании.






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