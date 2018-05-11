Бидзина Иванишвили участвует в съезде «Грузинской мечты»

11.05.2018 17:40 К съезду «Грузинской мечты – Демократической Грузии» в клубе «Андервил» присоединился Бидзина Иванишвили.



Как заявил до входа в здание Бидзина Иванишвили, он сделает комментарий после завершения съезда.



На заседании присутствуют члены правительства, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе, члены правительства и представители дипломатического корпуса.



На съезде председателем партии будет избран Бидзина Иванишвили. Кроме того, выберут и новый политсовет партии.



К делегатам и гостям съезда с речью обратятся премьер-министр Георгий Квирикашвили и генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.



В конце съезда к делегатам обратится основатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.















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