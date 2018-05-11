Беселия: У Бидзины Иванишвили есть ресурс изменить в стране многое

11.05.2018 17:41 Решение Бидзины Иванишвили является необходимым и своевременным для демократического развития партии и страны, — об этом заявила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.



По ее словам, у Бидзины Иванишвили есть ресурс изменить в стране многое.



«Для нашей политической силы это – очень ответственный следующий этап. Любой новой правящей партии, которая проводит выборы, нужно обновление и консолидация новых сил, а также новое видение.



Действующим председателем является премьер-министр. Я могу выразить ему благодарность, но у него самая большая нагрузка в стране и очень сложно участвовать в ежедневном режиме партии в таких дозах, какие необходимы партии, особенно, когда впереди нас ждут выборы.



Решение Бидзины Иванишвили является необходимым и своевременным для демократического развития партии и страны.



Если нужно что-то делать лучше, это возможно сейчас и с этого этапа. Фактор Иванишвили постоянно сопровождает историю этой партии. Особенный этап – когда он возвращается спустя 6 лет после основания партии. Я смотрю на это очень положительно. Он может многое поменять в стране и у него есть ресурс», — заявила Беселия.



Пятый съезд политического объединения «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» пройдет сегодня.



На съезде председателем партии будет избран Бидзина Иванишвили. Кроме того, выберут и новый политсовет партии.















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