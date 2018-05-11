TI: 44% опрошенных считают, что Маргвелашвили должен помиловать Саакашвили

11.05.2018 17:49 Согласно исследованию "Международной прозрачности-Грузия", 44% опрошенных считает, что действующий президент Георгий Маргвелашвили должен помиловать экс-президента Саакашвили, если тот приедет в Грузию.



На вопрос, должен ли помиловать президент Георгий Маргвелашвили Михеила Саакашвили, 44% респондентов ответили, что должен помиловать. 38% ответили, что не должен помиловать, а у 18% нет ответа на вопрос.



Сегодня НПО "Международная прозрачность-Грузия" опубликовала результаты опроса общественного мнения, который по заказу организации осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа". В рамках исследования, который проводили в период 3-28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.



Исследование включало вопросы о коррупции, доверии к государственным и общественным институтам, работе основных ветвей и органов власти, важных вопросах публичной политики, деятельности СМИ и неправительственных организаций.



Особого внимания заслуживают некоторые результаты исследования:



Только 1% опрошенных говорит, что в течение последних 12 месяцев с них, или членов их семьи требовали взятки взамен за государственную услугу.



36% опрошенных полагает, что в Грузии распространено злоупотребление должностным положением государственными чиновниками для достижения личных целей, а 16% думает, что такое не распространено.



По сравнению с другими государственными институтами ощутимо низкое доверие к парламенту и суду, которым полностью, или в большей степени доверяет только 17% и 20% опрошенных соответственно.



58% респондентов считают, что судебная система находится под влиянием правящей партии, а 51%- что она беспристрастная. 80% опрошенных считает, что в системе не должны работать судьи, которые в прошлом в результате давления принимали несправедливые решения. Большинство опрошенных считает, что интересам правящей партии служат прокуратура (57%), Министерство внутренних дел (55%), и Служба государственной безопасности (55%).



Только 30% опрошенных владеет точной информацией об оптимизации правительства (изменение количества министров), осуществленного в 2017 году. В то же время, 61% думает, что число министров следует еще сократить.

















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