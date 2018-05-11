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У партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» новый политсовет


11.05.2018   17:54
У партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» новый политсовет. Он сегодня был утвержден на пятом съезде партии.

Политсовет политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» будет иметь 15 членов: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер — министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице — спикер Тамар Чугошвили, вице — спикер Гия Вольский, заместитель председателя парламента Илия Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, члены парламента — Дмитрий Самхарадзе, Бидзина Гегидзе, Ираклий Трипольский, члены правительства — Майя Цкитишвили и Созар субари, мэр столицы Каха Каладзе и исполнительный директор «Партнерского фонда»Давид Саганелидзе.






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