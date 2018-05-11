Иванишвили: моя цель неизменна: Грузия, благополучие народа и каждой семьи

11.05.2018 18:30 Председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили говорил во время выступления на съезде о причинах своего возвращения и заявил, что его целью, также, как и в октябре 2011 года является Грузия, благополучие народа и каждой семьи и достойное будущее.



«Почему я возвращаюсь в политику, тогда, когда несколько лет назад я заявил, что приму это решение только в случае крайней необходимости. Почему я вновь решил встать во главе той политической партии, которую основал в 2012 году и вместе с моим народом совершил, наверное, одну из самых почетных миссий в своей жизни — мы победили и уверен, навсегда отстранили от власти насильственное и угнетающее правительство», — заявил Бидзина Иванишвили.



По его словам, он ушел из политики по собственной инициативе, что было правильным решением. Сейчас же, общественность ждет точного ответа на вопрос — почему стало необходимым возвращение в политику.



Основатель «Грузинской мечты»заявляет, что решение о возвращении в политику он принял исходя не из интересов власти, ни «Грузинской мечты» или ради личных интересов.



«Кто со мной близко знаком , хорошо знает, что для меня это было очень сложным решением. Возвращении в политику я принял не исходя из интересов власти, ни «Грузинской мечты» или личных интересов. Также, как и в октябре 2011 года , цель такая же: Грузия, благополучие народа и каждой семьи и достойное будущее», — заявил Бидзина Иванишвили.















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