Иванишвили: Грузия никогда не была так близко к Европе и НАТО, как сейчас

11.05.2018 18:50 Грузия никогда не была так близко к Европе и НАТО, как сейчас, об этом основатель и председатель «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Бидзина Иванишвили заявил во время выступления с речью на съезде партии.



По его словам, успех Грузии во внешнеполитическом направлении является очевидным. Вместе с тем, углубились отношения Грузии со стратегическим союзником – Соединенными Штатами Америки.



«Успех Грузии во внешнеполитическом направлении является очевидным. Грузия никогда не была так близко к Европе и НАТО, как сейчас. Мы являемся ассоциированными членами европейской семьи и этот факт уже подтвержден юридически. Задействован режим свободной торговли и безвизового сообщения с Европой, которым воспользовались многие люди. Ощутимо укрепились и углубились отношения с нашим стратегическим союзником – Соединенными Штатами Америки», — заявил Бидзина Иванишвили.



Что касается России, по его оценке, Грузии частично уже удалось деэскалировать отношения с Россией.



«Мы частично уже смогли деэскалировать отношения с Россией, и надеюсь, что с помощью международных партнеров, мы сможем выслушать друг друга и перейти на режим диалога, что создаст перспективы пошагового достижения наших государственных задач», — заявил Бидзина Иванишвили.



Вместе с тем, по его оценке, в условиях глобальных вызовов в мире, Грузия смогла обеспечить гражданам безопасность и мир.



«В течение последних десятилетий, в условиях мира, стоящего перед опасностью самого переменчивого, непрогнозируемого, терроризма и глобального военного конфликта, когда невероятно высок уровень противостояния геополитических и геоэкономических интересов, мы смогли обеспечить гражданам Грузии безопасность и мир. Мы смогли сохранить стабильность», — заявил Бидзина Иванишвили.



Бидзина Иванишвили сегодня был избран председателем «Грузинской мечты – Демократической Грузии» на пятом съезде партии, который прошел в «Андервиле» на Мтацминда.















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