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Бакрадзе: Результаты исследования тревожные, и явствуют, что в стране тяжелое положение
11.05.2018 19:09
Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе отзывается на исследование "Международной прозрачности-Грузия".
По его словам, результаты исследования тревожные, и явствуют о том, что в стране сложилась тяжелая обстановка.
"То, что большая часть населения считает, что государственные чиновники вместо того, чтобы заботится о народе, и урегулировали проблемы, заняты тем, чтобы их родственники пользовались должностями, это является проблемой. Эту проблему "Грузинская мечта" не видит, но чувствует наше население, поэтому исследование чрезвычайно тревожное. С одной стороны исследование показывает, насколько сложное положение в стране, и сколько существует проблем для народа, а с другой стороны показывает, насколько власть отдалилась от осмысления проблем народа, и их урегулирования"- заявил Давид Бакрадзе.
Сегодня "международная прозрачность-Грузия" провела презентацию исследования. Исследование отражает результаты опроса общественного мнения, и по заказу организации осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа". Исследование проводилось в период 3-28 марта 2018 года, и по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.
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