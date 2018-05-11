Иванишвили: Авантюристические группы борются за власть деструктивными методами

11.05.2018 20:19 Демократия - это наш безусловный выбор, однако приверженность именно этому выбору в определенной мере повышает политические риски в стране, - об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на партийном съезде.



По его словам, в стране есть авантюристические группы, которые борются за власть деструктивными методами.



«Мы обязательно должны сохранить высокий уровень демократии и постоянно заботиться о ее развитии. Демократия - это наш безусловный выбор, однако приверженность именно этому выбору в определенной мере повышает политические риски в стране, так как авантюристические группы борются за власть деструктивными методами», - отметил Бидзина Иванишвили.

















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