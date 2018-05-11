|
Иванишвили: Авантюристические группы борются за власть деструктивными методами
11.05.2018 20:19
Демократия - это наш безусловный выбор, однако приверженность именно этому выбору в определенной мере повышает политические риски в стране, - об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на партийном съезде.
По его словам, в стране есть авантюристические группы, которые борются за власть деструктивными методами.
«Мы обязательно должны сохранить высокий уровень демократии и постоянно заботиться о ее развитии. Демократия - это наш безусловный выбор, однако приверженность именно этому выбору в определенной мере повышает политические риски в стране, так как авантюристические группы борются за власть деструктивными методами», - отметил Бидзина Иванишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна