Иванишвили не намерен менять премьер-министра

11.05.2018 20:33 «В партии «Грузинская мечта» было маленькое недоразумение, ничего серьезного», — об этом председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил после завершения съезда партии.



«То, что происходило внутри команды, я не могу назвать противостоянием, это было маленькое недоразумение, о котором я говорил и в своем докладе, не было ничего серьезного. В принципе, сразу же после появления, команда исправилась, не было ничего серьезного. Я внимательно следил за работой команды. Георгий Квирикашвили и раньше несколько раз предложил мне вернуться председателем партии, однако сейчас я увидел, что мне надо было вернуться и помочь своим ресурсом партии», — заявил Иванишвили.



Вместе с тем, на вопрос журналистов, сменится ли премьер, Бидзина Иванишвили ответил — «ни в коем случае».



«Премьер на месте, выбирать его не нужно», — отметил председатель партии «Грузинская мечта».



Из-за шума со стороны журналистов, Бидзина Иванишвили не смог ответить на другие вопросы.















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