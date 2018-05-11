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Иванишвили не намерен менять премьер-министра
11.05.2018 20:33
«В партии «Грузинская мечта» было маленькое недоразумение, ничего серьезного», — об этом председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил после завершения съезда партии.
«То, что происходило внутри команды, я не могу назвать противостоянием, это было маленькое недоразумение, о котором я говорил и в своем докладе, не было ничего серьезного. В принципе, сразу же после появления, команда исправилась, не было ничего серьезного. Я внимательно следил за работой команды. Георгий Квирикашвили и раньше несколько раз предложил мне вернуться председателем партии, однако сейчас я увидел, что мне надо было вернуться и помочь своим ресурсом партии», — заявил Иванишвили.
Вместе с тем, на вопрос журналистов, сменится ли премьер, Бидзина Иванишвили ответил — «ни в коем случае».
«Премьер на месте, выбирать его не нужно», — отметил председатель партии «Грузинская мечта».
Из-за шума со стороны журналистов, Бидзина Иванишвили не смог ответить на другие вопросы.
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