Саакашвили: Грузия оказалась в руках Иванишвили из-за моих ошибок

11.05.2018 20:40 Третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили прокомментировал выступление экс-премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили.



Иванишвили официально был избран председателем «Грузинской мечты» на пятом съезде правящей партии, проходившем сегодня в Тбилиси. Обращаясь к своим единомышленникам, Иванишвили несколько раз упомянул третьего президента Грузии и его партию.



По мнению Саакашвили, экс-премьер заявил о возвращении в политику, поскольку боится его приезда в Грузию и деятельности оппозиционного «Рустави 2», который является самым рейтинговым телеканалом страны.



«Иванишвили заявил, что «вернулся» в политику под страхом моего возвращения и «Рустави 2», который объясняет людям правильную позицию по отношению ко мне и раскрывает глаза на его политику грабежа», — написал Саакашвили на своей фейсбук-странице.



Экс-президент также напомнил о результатах исследования неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» (TI Georgia), которые были обнародованы сегодня: «Опрос авторитетной международной организации Transparency International четко подтверждает, что большинство граждан Грузии хотят моего возвращения».



Саакашвили также добавил, что «Грузия оказалась в руках Иванишвили» из-за ошибок, которые он допустил во время своего президентства.



«Виной тому, что Грузия оказалась в руках Иванишвили, вместе со всеми другими обстоятельствами, служат мои личные ошибки. Я обязательно вернусь в Грузию с тем, чтобы исправить их. Я не оставлю свой народ в руках этого криминального синдиката, действительно не оставлю», — написал он.















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