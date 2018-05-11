Бокерия: Мы ничего нового не узнали от Иванишвили, кроме того, что явился фараон

11.05.2018 21:06 От Иванишвили мы не узнали ничего нового, кроме того, что явился фараон – так, по информации пресс-службы партии, прокомментировал один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия возвращение Бидзины Иванишвили в политику, и заявление, сделанное им на съезде "Грузинской мечты".



"Никакого новшества нет, кроме того, что явился фараон. По-прежнему ругань прошлого, и оппонентов, самовосхваление, наглое заявление об улучшении отношений с Россией. У него нет никакого видения будущего, и продвижения страны вперед, не знает, как выйти из тупика, в который мы попали из-за него. "Европейская Грузия" не ждет ничего хорошего из этих изменений. Нашей национальной задачей должен быть уход этого человека, и его команды из власти, мирно, и путем выборов"- заявил Бокерия.



По его мнению, "Иванишвили питает иллюзию, что привнесение коммунистической модели, когда глава партии является руководителем премьер-министра, и стоящим выше всех институтов, поможет неформальному правлению, на что указывают все международные наблюдатели".



"Для нашей страны не имеет существенного значения, что происходит в голове Иванишвили. Существенное значение имеет, когда мы покончим с этим политическим бедствием путем выборов"- заявил Гига Бокерия.

















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