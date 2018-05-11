Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокерия: Мы ничего нового не узнали от Иванишвили, кроме того, что явился фараон


11.05.2018   21:06
От Иванишвили мы не узнали ничего нового, кроме того, что явился фараон – так, по информации пресс-службы партии, прокомментировал один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия возвращение Бидзины Иванишвили в политику, и заявление, сделанное им на съезде "Грузинской мечты".

"Никакого новшества нет, кроме того, что явился фараон. По-прежнему ругань прошлого, и оппонентов, самовосхваление, наглое заявление об улучшении отношений с Россией. У него нет никакого видения будущего, и продвижения страны вперед, не знает, как выйти из тупика, в который мы попали из-за него. "Европейская Грузия" не ждет ничего хорошего из этих изменений. Нашей национальной задачей должен быть уход этого человека, и его команды из власти, мирно, и путем выборов"- заявил Бокерия.

По его мнению, "Иванишвили питает иллюзию, что привнесение коммунистической модели, когда глава партии является руководителем премьер-министра, и стоящим выше всех институтов, поможет неформальному правлению, на что указывают все международные наблюдатели".

"Для нашей страны не имеет существенного значения, что происходит в голове Иванишвили. Существенное значение имеет, когда мы покончим с этим политическим бедствием путем выборов"- заявил Гига Бокерия.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна