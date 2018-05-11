Сурков покидает пост помощника президента РФ - СМИ

11.05.2018 23:08 Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю, и на три источника, близких к управлению, которое курирует Сурков.



В администрации президента он отвечает за украинское направление и сотрудничество с режимами на оккупированных территориях Грузии - Абхазии и т.н.Южной Осетией.



Причины возможной отставки Суркова источники РБК называют разные. В их числе называют то, что стратегия на украинском направлении «зашла в тупик»: Минские соглашения не исполняются, а «проблемы с ДНР и ЛНР не решить». По словам одного из собеседников издания, близких к администрации президента, в данном случае «дело не в Суркове», так как результаты «будут примерно одинаковыми» вне зависимости от того, кто будет курировать это направление.



Один из близких к Кремлю источников издания утверждает, что причиной отставки Суркова могут стать конфликты с другими ведомствами. Там считали, что Сурков «вмешивается не в свои дела». Два источника РБК рассказали, что у Суркова и его команды был конфликт с ФСБ, а именно — со службой оперативной информации и международных связей. По словам собеседников издания, именно эта служба отвечает за контрразведку в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.



К конфликту с пятой службой ФСБ могло привести то, что Сурков поддерживал бывшего главу ЛНР Игоря Плотницкого, а сотрудники ФСБ, по словам источников, — главу министерства госбезопасности Леонида Пасечника. Он исполняет обязанности главы самопровозглашенной республики с 25 ноября 2017 года.



Другой источник РБК говорит, что Сурков сам готов уйти в отставку со своего поста, но это никак не связано с ситуацией на украинском направлении.



Сурков занимает должность помощника Путина с 2013 года. До этого он был вице-премьером правительства России, а до этого с 1999 по 2011 годы работал в руководстве администрации президента.















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