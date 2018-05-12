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Если Армения сменит враждебную позицию, мы обсудим детали и дадим соответствующий ответ - Йылдырым


12.05.2018   14:24
«Если Армения откажется от своей многолетней враждебной позиции по отношению к Турции, ее границам и территориальной целостности, и хочет открыть новую страницу, мы рассмотрим это и дадим соответствующий ответ, принимая во внимание интересы нашей страны», – заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Глава правительства Турции также отметил, что Анкара хочет повысить количество друзей и сократить врагов.

Обострение отношений между Турцией и Арменией связано с трагическими событиями 1915 года в Османской империи. Армения обвиняет Турцию в геноциде по этническому признаку. Турция же отрицает все обвинения в геноциде и заявляет, что в результате трагических событий пострадали обе стороны.






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