Если Армения сменит враждебную позицию, мы обсудим детали и дадим соответствующий ответ - Йылдырым

12.05.2018 14:24 «Если Армения откажется от своей многолетней враждебной позиции по отношению к Турции, ее границам и территориальной целостности, и хочет открыть новую страницу, мы рассмотрим это и дадим соответствующий ответ, принимая во внимание интересы нашей страны», – заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.



Глава правительства Турции также отметил, что Анкара хочет повысить количество друзей и сократить врагов.



Обострение отношений между Турцией и Арменией связано с трагическими событиями 1915 года в Османской империи. Армения обвиняет Турцию в геноциде по этническому признаку. Турция же отрицает все обвинения в геноциде и заявляет, что в результате трагических событий пострадали обе стороны.















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