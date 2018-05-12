Спецоперации в клубах «Басиани» и «Галери» наносят ущерб репутации полиции - Гварджаладзе

12.05.2018 14:38 Спецоперации, проведенные вчера в клубе «Басиани» и «Галери», нанесли ущерб репутации нашей страны, которую в регионе знают как одну из прогрессивных и свободных стран, — об этом руководитель проекта развития ночной экономики Серги Гварджаладзе пишет на своей странице в социальной сети «Фейсбук».



По его словам, факт наносил ущерб репутации полиции, которая могла провести подобную операцию намного безболезненно.



«Друзья, считаю необходимым еще раз зафиксировать свою позицию в связи со случившимся. То, что произошло и за чем я следил в течение всей ночи на месте, считаю абсолютно непонятным и вредоносным для каждого из нас: в первую очередь для людей, которые пришли в клубы потанцевать в ночь пятницы и провели всю ночь либо в полиции, либо в протестах на улице. Также этот факт наносит ущерб репутации полиции, которая, думаю, могла провести подобную операцию намного безболезненно. Если оперативные работы проходили на протяжении трех месяцев, задержать эти 8 человек можно было в менее многолюдном месте, так, чтобы этот процесс не вызывал такое волнение. Ущерб нанесен репутации нашей страны, которую в регионе знают как одну из прогрессивных и свободных стран. К сожалению, у меня и сегодня нет ответов и коммуникации в связи со вчерашней ночью. Мой настойчивый совет – срочно разъяснить детали операции вчерашней ночи, начать диалог, даже с носителями разных позиций, а особенно – с молодыми людьми, которые и сегодня борются за будущее современной и свободной страны. В этих условиях, естественно, я не представляю возможным разговор о развитии ночной экономики, если мы не преодолеем эти противоречия», — пишет Серги Гварджаладзе.



Министерство внутренних дел задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».



Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.















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