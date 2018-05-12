Саакашвили: Нападения на клубы не имеют ничего общего с наркоборьбой

12.05.2018 15:25 Третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили назвал «нападением» спецоперации, прошедшие в популярных тбилисских клубах в ночь на 12 мая.



«Нападение на клубы в самое загруженное и многолюдное время не имеет ничего общего с наркоборьбой – это акция по запугиванию чистой воды. Если вы хотите бороться с наркотиками, личности и адреса всех крупных барыг известны, как и каналы поставок», — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.



По мнению политика, в настоящее время крупных поставщиков наркотиков в Грузии покровительствуют высшие должностные лица.



«Ко всему этому они не притрагиваются, поскольку существуют покровители, которые прикрывают на высшем уровне. Поэтому полиции приказывают, вместо реальных источников, демонстрировать ограничения в чисто русском стиле», — добавил он.



Саакашвили, который в 2006 году провозгласил курс на «нулевую толерантность» в отношении наркотиков, признает ошибки, которые были допущены его партией в период нахождения у власти в Грузии. Вместе с тем, он отмечает, что в партии ЕНД никогда не проводили операции, подобные тем, что накануне состоялись в Тбилиси.



«В направлении наркотиков и у нас были ошибки, однако в даже с учетом этих ошибок, никому из нас не приходили в голову такие глупости», — сказал он.



Экс-президент считает, что для того, эффективной борьбы с наркотиками, нынешние власти Грузии должны предпринять конкретные шаги.



«Ужесточите контроль за границами, вместо преследования потребителей, задерживайте крупных реализаторов. Также необходима продуманная информационная кампания, чтобы объяснить молодежи с какими рисками для их жизни сопряжена наркозависимость», — указал он.















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