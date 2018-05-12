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В Госдуме прокомментировали желание Иванишвили возобновить диалог с Россией
12.05.2018 15:47
Желание председателя правящей в Грузии партии Бидзины Иванишвили возобновить диалог с Россией улучшает атмосферу между двумя странами, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее новый председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр и известный бизнесмен Бидзина Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией при помощи международных партнеров.
"Конечно, отношения наши сегодня опустились до такого уровня, официальные я имею в виду, что любой жест, он как бы улучшает атмосферу этих отношений. В том числе и просто мнение, высказанное Иванишвили, но дальше все равно возникает вновь вопрос, а что собственно нужно сделать и чего можно добиться в этой ситуации", — сказал РИА Новости Затулин.
По мнению парламентария, в самом этом желании Иванишвили можно видеть только хорошее, но как только начинается конкретный разговор, все, к сожалению, очень часто возвращается на круги своя и вновь возникает вопрос об Абхазии и т.н. Южной Осетии.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ добавил, что консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Грузии продолжаются.
"Желаем успеха господину Иванишвили, если он в самом деле собирается улучшать отношения с Россией", — заключил депутат.
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