|
В администрации президента Грузии требуют изучить обстоятельства полицейских рейдов
12.05.2018 16:31
Общественность в кратчайшие сроки должна получить ответы на все вопросы, связанные со спецоперацией, проведенной в тбилисских клубах в ночь на 12 мая, заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили.
На основании решения суда в двух популярных ночных клубах Тбилиси — Bassiani и Cafe Gallery, минувшей ночью были проведены обыски — в результате рейдов сотрудники МВД задержали восемь реализаторов наркотиков. Протестуя против действий силовиков, посетители клубов устроили стихийные акции в центре города. По информации СМИ, более 70-и протестующих были задержаны в административном порядке. Участники акций обвиняют полицию и спецназ в «превышении силы».
В администрации президента Георгия Маргвелашвили считают, что все обстоятельства проведенной спецоперации должны быть изучены «быстро, непредвзято и детально».
«У МВД есть обязательства по борьбе с незаконной реализацией наркотиков, и эта борьба должна проходить эффективно и постоянно. Вместе с тем, фоне того, что мы увидели в виде проведенной вчера в Тбилиси спецоперации, тех кадров, которые распространяются в СМИ, той информации, которую распространяет МВД, и очень высокого интереса общества, очевидно, что необходимо быстрое, непредвзятое и детальное изучение всех фактов, обстоятельств в связи со спецоперацией», — сказала Нацвлишвили.
Парламентский секретарь президента Грузии отметила, что предметом проверки должна стать как сама форма, так и выбранные для проведения спецоперации место и время: «Нужно изучить все обстоятельства, в том числе и в парламентском формате и дать исчерпывающие ответы на вопросы, существующие в обществе».
Она напомнила, что сегодня активисты общественного движения «Белый шум» планируют провести у здания парламента в Тбилиси протестную акцию, и призвала МВД обеспечить конституционное право граждан на мирное собрание.
«Надеюсь, что в этой ситуации, все государственные ведомства осознают свою роль и ответственность, и будет сделано все для того, чтобы сегодня граждане смогли беспрепятственно воспользоваться конституционными правами. По поручению президента, мы очень внимательно, в постоянном режиме будем следить за проходящей акцией», — отметила Нацвлишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна