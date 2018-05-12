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В администрации президента Грузии требуют изучить обстоятельства полицейских рейдов


12.05.2018   16:31
Общественность в кратчайшие сроки должна получить ответы на все вопросы, связанные со спецоперацией, проведенной в тбилисских клубах в ночь на 12 мая, заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили.

На основании решения суда в двух популярных ночных клубах Тбилиси — Bassiani и Cafe Gallery, минувшей ночью были проведены обыски — в результате рейдов сотрудники МВД задержали восемь реализаторов наркотиков. Протестуя против действий силовиков, посетители клубов устроили стихийные акции в центре города. По информации СМИ, более 70-и протестующих были задержаны в административном порядке. Участники акций обвиняют полицию и спецназ в «превышении силы».

В администрации президента Георгия Маргвелашвили считают, что все обстоятельства проведенной спецоперации должны быть изучены «быстро, непредвзято и детально».

«У МВД есть обязательства по борьбе с незаконной реализацией наркотиков, и эта борьба должна проходить эффективно и постоянно. Вместе с тем, фоне того, что мы увидели в виде проведенной вчера в Тбилиси спецоперации, тех кадров, которые распространяются в СМИ, той информации, которую распространяет МВД, и очень высокого интереса общества, очевидно, что необходимо быстрое, непредвзятое и детальное изучение всех фактов, обстоятельств в связи со спецоперацией», — сказала Нацвлишвили.

Парламентский секретарь президента Грузии отметила, что предметом проверки должна стать как сама форма, так и выбранные для проведения спецоперации место и время: «Нужно изучить все обстоятельства, в том числе и в парламентском формате и дать исчерпывающие ответы на вопросы, существующие в обществе».

Она напомнила, что сегодня активисты общественного движения «Белый шум» планируют провести у здания парламента в Тбилиси протестную акцию, и призвала МВД обеспечить конституционное право граждан на мирное собрание.

«Надеюсь, что в этой ситуации, все государственные ведомства осознают свою роль и ответственность, и будет сделано все для того, чтобы сегодня граждане смогли беспрепятственно воспользоваться конституционными правами. По поручению президента, мы очень внимательно, в постоянном режиме будем следить за проходящей акцией», — отметила Нацвлишвили.






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