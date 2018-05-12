Активисты движения «Белого шума» планируют разбить палатки у здания парламента

12.05.2018 20:10 Активист движения «Белого шума» Давид Субелиани заявляет, что у здания парламента на проспекте Руставели планируется разбить палатки.



По словам Даида Субелиани, главное требование – коренные изменения законодательства наркополитики.



«Будет процесс, в котором мы должны загнать в угол власти. Сделать уже существующий кризис еще более наглядным и заставить их принять то решение, которое нужно принять. Мы не собираемся расходиться, скоро принесем палатки», — заявил Давид Субелиани.



По его словам, на сегодняшней акции полиция — не агрессивна и активистам позволили перекрыть улицу.



«Была очень напряженная ситуация, полиция предложила нам спуститься к ним и поговорить, мы не приняли предложение. Затем они сами поднялись и сказали нам, что не позволят перекрыть улицу. Переговоры не состоялись. Нам сказали, что могут нас разогнать, но не будут. Мы сказали, что планировали перекрыть улицу. Мы рискнули и заняли улицу. Полиция учла это. Это – очень хорошо, это первый признак диалога», — заявил Субелиани.



У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция под слоганом «Мы выходим за свободу».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

