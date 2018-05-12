|
Активисты движения «Белого шума» планируют разбить палатки у здания парламента
12.05.2018 20:10
Активист движения «Белого шума» Давид Субелиани заявляет, что у здания парламента на проспекте Руставели планируется разбить палатки.
По словам Даида Субелиани, главное требование – коренные изменения законодательства наркополитики.
«Будет процесс, в котором мы должны загнать в угол власти. Сделать уже существующий кризис еще более наглядным и заставить их принять то решение, которое нужно принять. Мы не собираемся расходиться, скоро принесем палатки», — заявил Давид Субелиани.
По его словам, на сегодняшней акции полиция — не агрессивна и активистам позволили перекрыть улицу.
«Была очень напряженная ситуация, полиция предложила нам спуститься к ним и поговорить, мы не приняли предложение. Затем они сами поднялись и сказали нам, что не позволят перекрыть улицу. Переговоры не состоялись. Нам сказали, что могут нас разогнать, но не будут. Мы сказали, что планировали перекрыть улицу. Мы рискнули и заняли улицу. Полиция учла это. Это – очень хорошо, это первый признак диалога», — заявил Субелиани.
У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция под слоганом «Мы выходим за свободу».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна