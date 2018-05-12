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Активисты движения «Белого шума» планируют разбить палатки у здания парламента


12.05.2018   20:10
Активист движения «Белого шума» Давид Субелиани заявляет, что у здания парламента на проспекте Руставели планируется разбить палатки.

По словам Даида Субелиани, главное требование – коренные изменения законодательства наркополитики.

«Будет процесс, в котором мы должны загнать в угол власти. Сделать уже существующий кризис еще более наглядным и заставить их принять то решение, которое нужно принять. Мы не собираемся расходиться, скоро принесем палатки», — заявил Давид Субелиани.

По его словам, на сегодняшней акции полиция — не агрессивна и активистам позволили перекрыть улицу.

«Была очень напряженная ситуация, полиция предложила нам спуститься к ним и поговорить, мы не приняли предложение. Затем они сами поднялись и сказали нам, что не позволят перекрыть улицу. Переговоры не состоялись. Нам сказали, что могут нас разогнать, но не будут. Мы сказали, что планировали перекрыть улицу. Мы рискнули и заняли улицу. Полиция учла это. Это – очень хорошо, это первый признак диалога», — заявил Субелиани.

У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция под слоганом «Мы выходим за свободу».






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