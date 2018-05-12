Аппарат народного защитника изучит дело о возможном превышении силы при спецоперации в ночных клубах

12.05.2018 20:43 Аппарат народного защитника изучит материалы о том, насколько необходимо было проведение спецоперации в клубах Тбилиси.



Как отметила Народный защитник Нино Ломджария, в связи с необходимостью спецоперации, аппарат запросит постановление суда, на основании которого на территории клуба прошел обыск.



«Мы запросим тот видеоматериал, который в непрерывном режиме отображает осуществленные там процедуры, чтобы оценить, насколько необходимой и обоснованной была спецоперация на территории клубов. Что касается непосредственно фактов задержания, в течение всей ночи представители Народного защитника встречались с задержанными лицами. У нас есть вопросы в связи с пропорциональностью силы, во время задержания лиц в административном порядке в отдельных случаях. Однако те, с кем мы встречались, в основном говорили о превышении силы непосредственно в ходе задержания. В связи с неподобающим обращением после задержания жалоб не было. Мы призываем всех граждан, которые могли получить увечья, которые заявляют, что были жертвой непропорционального применения силы, обратиться в офис Народного защитника. Мы обязательно изучим и проверим все индивидуальные случаи», — заявила Нино Ломджария.















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