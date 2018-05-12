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Главой МИД Армении назначен постпред страны при ООН
12.05.2018 21:49
Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Новый министр сменил на этом посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.
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