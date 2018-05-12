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«Некачественное шоу с одной целью – наказать молодежь» - Угулава о спецоперации в ночных клубах
12.05.2018 21:50
Это было нижайшее, некачественное шоу с одной лишь целью – наказать молодежь, которой нравится клубное развлечение, - так откликнулся один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на проведенную минувшей ночью в тбилисских клубах спецоперацию.
Как заявляет Гиги Угулава, с наркотиками и наркореализацией так не борются.
«Если МВД три месяца наблюдало, они могли арестовать тех, кого нужно дома или днем. Это было нижайшее, некачественное шоу с одной лишь целью – наказать молодежь, которой нравится клубное развлечение. Это атака на образ жизни и свободный выбор человека – жить в рамках закона в соответствии со своими желаниями. Так мы не сможем предотвратить трагедию, а лишь углубим ее. Это позор, совершенный именем государства», - заявил Гиги Угулава.
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