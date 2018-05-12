Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Некачественное шоу с одной целью – наказать молодежь» - Угулава о спецоперации в ночных клубах


12.05.2018   21:50
Это было нижайшее, некачественное шоу с одной лишь целью – наказать молодежь, которой нравится клубное развлечение, - так откликнулся один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на проведенную минувшей ночью в тбилисских клубах спецоперацию.

Как заявляет Гиги Угулава, с наркотиками и наркореализацией так не борются.

«Если МВД три месяца наблюдало, они могли арестовать тех, кого нужно дома или днем. Это было нижайшее, некачественное шоу с одной лишь целью – наказать молодежь, которой нравится клубное развлечение. Это атака на образ жизни и свободный выбор человека – жить в рамках закона в соответствии со своими желаниями. Так мы не сможем предотвратить трагедию, а лишь углубим ее. Это позор, совершенный именем государства», - заявил Гиги Угулава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна