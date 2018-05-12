Каха Каладзе: Предлагаю вместе бороться с реализаторами наркотиков

12.05.2018 22:10 Я никому не предлагаю матч в знак примирения, мои сестры и братья, я предлагаю вам вместе выйти на боле боя и бороться с наркотрафиком и реализаторами наркотиков, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в связи с акцией у здания парламента в Тбилиси.



Как отметил мэр Тбилиси, идут спекуляции, что задержание восьми человек по обвинению в реализации наркотиков, является ударом по ночной экономике и клубной музыке.



«Заявляю с полной ответственностью, обязательно будет развиваться ночная экономика и будет максимальная поддержка и содействие», — заявил Каха Каладзе.















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