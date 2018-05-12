|
Каха Каладзе: Предлагаю вместе бороться с реализаторами наркотиков
12.05.2018 22:10
Я никому не предлагаю матч в знак примирения, мои сестры и братья, я предлагаю вам вместе выйти на боле боя и бороться с наркотрафиком и реализаторами наркотиков, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в связи с акцией у здания парламента в Тбилиси.
Как отметил мэр Тбилиси, идут спекуляции, что задержание восьми человек по обвинению в реализации наркотиков, является ударом по ночной экономике и клубной музыке.
«Заявляю с полной ответственностью, обязательно будет развиваться ночная экономика и будет максимальная поддержка и содействие», — заявил Каха Каладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна