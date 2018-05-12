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Спикер парламента Грузии выбрал сторону полиции


12.05.2018   23:10
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал правомочными действия полиции по задержанию наркоторговцев. Об этом он заявил в субботу вечером в прямом эфире тбилисской телекомпании Imedi.

"Проведение этой специальной операции по задержанию наркоторговцев носило вполне правомочный характер", - сказал Кобахидзе. "В ходе спецоперации никто не пострадал, по имеющимся у нас данным, полиция действовала корректно", - отметил он.

На вопрос журналиста имело ли место превышение полномочий с их стороны, он отметил, что "вопрос пропорциональности действий сотрудников полиции необходимо тщательно изучить, только потом можно сделать более конкретную оценку".

Это был первый официальный комментарий представителя руководства Грузии о спецоперации МВД в ночных клубах Тбилиси и проходящую у парламента страны акции протеста против действий полиции.






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