Спикер парламента Грузии выбрал сторону полиции

12.05.2018 23:10 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал правомочными действия полиции по задержанию наркоторговцев. Об этом он заявил в субботу вечером в прямом эфире тбилисской телекомпании Imedi.



"Проведение этой специальной операции по задержанию наркоторговцев носило вполне правомочный характер", - сказал Кобахидзе. "В ходе спецоперации никто не пострадал, по имеющимся у нас данным, полиция действовала корректно", - отметил он.



На вопрос журналиста имело ли место превышение полномочий с их стороны, он отметил, что "вопрос пропорциональности действий сотрудников полиции необходимо тщательно изучить, только потом можно сделать более конкретную оценку".



Это был первый официальный комментарий представителя руководства Грузии о спецоперации МВД в ночных клубах Тбилиси и проходящую у парламента страны акции протеста против действий полиции.















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