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Парламенту будет представлен законодательный пакет об изъятии из законов терминов «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность»


13.05.2018   17:35
Член фракции «Патриоты Грузии» Эмзар Квициани представит парламенту законодательный пакет, который предусматривает изъятие из законов терминов «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность».

Речь идет об изменениях в восьми законах. Это законы: «Об искоренении всех форм дискриминации», Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, «О публичной службе», «О вещании», «О международной охране», «Об охране здоровья» и «О правах пациента».

Согласно предложенным изменениям, из данных законов удаляются термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность».

Законодательный пакет готов к инициированию и будет представлен на ближайшем заседании парламентского бюро.






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