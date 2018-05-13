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Нетаньяху анонсировал Евровидение-2019 в Иерусалиме
13.05.2018 20:50
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на Евровидении и пообещал, что конкурс в следующем году пройдет в Иерусалиме. Завтра в город, который Израиль считает своей единой и неделимой столицей, переедет посольство США. Об этом пишет NEWSru.com.
"Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!" - написал глава правительства в своем Twitter. Затем, выступая на заседании кабмина, Нетаньяху назвал победу исполнительницы подарком городу: "В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты". (Цитата по РИА "Новости".)
По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица с Кипра Элени Фурейре. Претендент от России певица Юлия Самойлова в финал не вышла.
По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается за правительством.
Иерусалим - непризнанная столица Израиля. Его статус - одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Палестинцы считают восточную часть города оккупированной территорией. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.
В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.
Перенос американского посольства состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
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