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Министр внутренних дел извинился перед участниками акции
14.05.2018 09:16
Министр внутренних дел Грузии извинился перед участниками акции. Георгий Гахария лично выступил на акции.
«Однако я приношу свои извинения не только от своего имени, но и если любому из вас или вашей безопасности создал риск любой представитель министерства внутренних дел. Также хочу попросить тех, кто нанес оскорбление людям в форме, которые защищали вашу безопасность, также извиниться перед ними», - сказала Гахария.
Напомним, что вчера проходили две акции. Одна акция протеста против проведенной МВД спецоперации в ночных клубах и декриминализацию легких наркотиков, и друга - контракция, направленная на запрет всех наркотиков и задержание наркореализаторов. Акции были разделены кордоном полиции.
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