Саакашвили намерен исправить собственные ошибки в Грузии

14.05.2018 10:55 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что двухдневный протест молодежи в Тбилиси, выступавшей за либерализацию нарокополитики был вызван гораздо более глубокими разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили.



«Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили», - заявил Саакашвили при включении из Голландии в эфир телекомпании «Рустави 2».



Отвечая на вопрос, не видит ли он своей ответственности за фактическое уничтожение реальной оппозиции, что и способствовало приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, экс-президент заявил, смена власти произошла в том числе и по причине его личных ошибок.



«Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась, большинство государственных постов занимали молодые, но, конечно, были и перегибы», - сказал Саакашвили.



Он заявил и о том, что события в Армении, где именно молодежь была в первых рядах борьбы с олигархами, создали большой настрой протеста в Грузии, который обязательно будет продолжен.



В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Он неоднократно заявлял, что намерен вернуться на родину.















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