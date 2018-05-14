Не допустим ненависти из-за разных взглядов - премьер-министр

14.05.2018 11:43 Не допустим ненависти из-за разных взглядов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили на чрезвычайном брифинге, чем откликнулся на события, развернувшиеся на проспекте Руставели в Тбилиси.



Премьер призвал всех сохранять единство.



«Еще раз обращаюсь с просьбой, давайте сохраним единство вокруг одной общей цели, той цели, что называется будущее нашей страны, забота о нашей молодежи, будущих поколениях и защиты их жизни. Не допустим ненависти из-за разных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны», - заявил премьер.















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