Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Не допустим ненависти из-за разных взглядов - премьер-министр


14.05.2018   11:43
Не допустим ненависти из-за разных взглядов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили на чрезвычайном брифинге, чем откликнулся на события, развернувшиеся на проспекте Руставели в Тбилиси.

Премьер призвал всех сохранять единство.

«Еще раз обращаюсь с просьбой, давайте сохраним единство вокруг одной общей цели, той цели, что называется будущее нашей страны, забота о нашей молодежи, будущих поколениях и защиты их жизни. Не допустим ненависти из-за разных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны», - заявил премьер.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна