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Не допустим ненависти из-за разных взглядов - премьер-министр
14.05.2018 11:43
Не допустим ненависти из-за разных взглядов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили на чрезвычайном брифинге, чем откликнулся на события, развернувшиеся на проспекте Руставели в Тбилиси.
Премьер призвал всех сохранять единство.
«Еще раз обращаюсь с просьбой, давайте сохраним единство вокруг одной общей цели, той цели, что называется будущее нашей страны, забота о нашей молодежи, будущих поколениях и защиты их жизни. Не допустим ненависти из-за разных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны», - заявил премьер.
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