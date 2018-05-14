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Министр финансов вручил таможенникам грамоты благодарности


14.05.2018   12:45
Министр финансов Мамука Бахтадзе встретился с таможенниками, которые предотвратили с начала года предотвратили факты ввоза в Грузию через таможенно — пропускные пункты наркотических средств в особо крупном размере. Мамука Бахтадзе поблагодарил служащих грузинской таможни за выполнение задач в особо трудных условиях.

По сообщению министра финансов, таможенники — офицеры на ТПП «Карцахи» предотвратили факт незаконного ввоза в страну 1500 таблеток наркотического средства SUBOXENE;

В Тбилисском международном аэропорту сотрудники таможни изъяли 615 грамм «героина», 3,8 кг «опиума», 1 килограмм «кокаина»; на ТПП «Сарпи» пресечена попытка незаконного ввоза 99 таблеток «метадона» и 71,75 грамм «метамфетамина».






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