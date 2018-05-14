Борьба с наркопреступностью должна быть направлена против дистрибьюторов, а не потребителей - президент

14.05.2018 13:25 Борьба с наркопреступностью должна быть направлена против наркодистрибьюторов, а не потребителей наркотиков, — так президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на вопрос журналиста о том, являются ли клипы сына бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили Беры проявлением неформального правления в стране.



«Позвольте мне воздержаться от оценки музыкальных произведений. Легко скажу вам два момента. Во-первых, я неоднократно подчеркивал, что политика в отношении наркотиков должна быть гораздо более либеральной. Во-вторых, борьба с наркопреступностью должна быть направлена против наркодистрибьюторов, а не потребителей наркотиков. Мы увидели, что восемь человек задержаны по обвинению в торговле наркотиками. Мы понимаем суть обвинения? Если это обвинение подтвердится, то они являются уличными дилерами.



В этом и во всех других случаях борьба с наркотиками должна вестись не по направлению от дилера до потребителя, а должна идти по направлению от дилера к организатору, поставщику и выше по цепочке. Это должно быть направлением расследования, и в таком случае у нас будет серьезный ответ на наркопреступления», — заявил президент.



Вместе с тем, по словам Георгия Маргвелашвили, наркотики представляют собой катастрофу, которая губит значительную часть граждан и это должно быть признано без какой-либо политизации вопроса.



«Я думаю, что мы выступим с инициативой, чтобы дать возможность представителям клубной и электронной музыки вести антинаркотическую кампанию. Все знают, что наркотики — это плохо. Однако, донести это нужно на понятном языке, посредством той субкультуры, саму кампанию должны проводить клабберы, те люди, которые вращаются в этой сфере. Это должна быть кампания против наркотиков. Мы в определенной форме дадим им возможность, чтобы кампания была осуществлена», — сказал Маргвелашвили.















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