Депутат Леван Коберидзе не намерен поддержать легализацию наркотиков

14.05.2018 14:57 Я не поддержу легализацию ни одного из наркотических средств, в том числе и марихуаны – декриминализация это тот максимум, в каком направлении должен быть предпринят шаг, - об этом заявил журналистам депутат от «Грузинской мечты» Леван Коберидзе, который является инициатором представленного законодательного пакета о либерализации наркополитики.



Как пояснил Коберидзе, законопроектом не предусмотрено выделение ни одно из наркотических средств и все наркотики рассматриваются в одном режиме.



По его же словам, абсурдно подразделять наркотики на тяжелые, легкие, клубные и неклубные.



«Наше видение по поводу того, какой должна быть наркополитика в Грузии, полностью отображено в законопроекте, который инициирован в парламенте. Считаю, что все принципы и параметры, отраженные в проекте, парламентом должны быть приняты. Обсуждение идет лишь по нескольким вопросам, что связано с наличием дозы для личного употребления. Проект внесен давно и я всех призываю продолжить процесс рассмотрения. Команда взяла месяц, чтобы максимально сблизить и согласовать позиции, после чего проекту должен быть дан ход», - отметил Леван Коберидзе.















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