Кто больше выиграл от такой спецоперации-государство или наркомафия?

14.05.2018 16:22 В воздухе завис вопрос: кто больше выиграл от такой спецоперации - государство, или наркомафия?… Не была ли спецоперация косвенным отзвуком противостояния, существующего во власти?! Поскольку от этой акции пострадал имидж как минимум трех лидеров, начиная от самого Иванишвили, включая Каладзе и Гахария- заявила эксперт Хатуна Лагазидзе в интервью "Квирис палитре" в связи с последними событиями в стране.



По словам Хатуны Лагазидзе, проблемой является и то, что молодежь не верит власти, у которой нет молодежной политики, не создаются новые ценности и движения.



"Начнем с того, что наркореализаторов должны брать и в клубах, и в семьях, и на улице, их щадить нельзя. Никакая ночная экономика не состоится, если будет истреблено поколение, для кого нам нужны туризм и экономика, если молодежь будет гибнуть, чтобы несколько людей набили себе карманы?! Что создает имидж страны - необузданная и безнаказанная торговля наркотиками?! Кто сказал, что клубы неприкасаемые, или являются основанием грузинского туризма, и кто-нибудь откажется приехать в Грузию потому, что здесь борются с продажей наркотиков в клубах? Или мы хотим, чтобы туризм в Грузии рос за счет привлечения мировой наркомании? Очевидно и то, что правоохранителям необходима поддержка общества в деле защиты нашего будущего от уничтожения.



В то же время в воздухе зависли вопросы: кто больше выиграл от этой спецоперации - государство, или наркомафия? Не создаем ли из наркобарыг от операций такого рода имидж притесненных, и "героев" нового поколения? Не была ли это показательная акция тогда, когда все говорят, что наркотики свободно продаются почти во всех местах общественного сбора, в том числе в метро? Не была ли эта спецоперация косвенным отзвуком противостояния во власти? Поскольку от этой акции пострадал имидж как минимум трех лидеров "Грузинской мечты"- начиная с самого Иванишвили, включая Каладзе и Гахария. Или почему эта спецоперация была запланирована именно в день, когда Бидзина Иванишвили вновь был избран председателем партии? То есть тогда, когда он вновь официально взял ответственность за текущие в стране процессы, или кто-то подумал, что возвращение Иванишвили в политику должно быть связано с демонстрацией силы?



Но проблема не только в этом - проблема в том, что молодежь не верит власти: власть виновата в том, что потеряла контакт с обществом, и что самое главное, с молодежью. У власти нет молодежной политики, не создаются новые ценности и движения"- заявила Хатуна Лагазидзе.

















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