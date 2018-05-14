В парламенте Грузии проводят встречи депутаты Милли меджлиса Азербайджана

14.05.2018 16:35 Группа азербайджанских парламентариев с утра проводит встречи в парламенте Грузии. Азербайджанские депутаты уже встретились с грузинскими коллегами, являющимися членами парламентской группы дружбы и Комитета по международным отношениям.



По информации вице-спикера грузинского парламента Звиада Дзидзигури, в Грузии гостят депутаты парламента Азербайджана, являющиеся членами парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан.



«Важно, когда к нам приезжают представители дружественных государств. Необходимо решать много общих вопросов, в чем вместе с правительством должны участвовать и парламенты. Наши встречи будут интенсивными», — добавил Дзидзигури.















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