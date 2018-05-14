|
В парламенте Грузии проводят встречи депутаты Милли меджлиса Азербайджана
14.05.2018 16:35
Группа азербайджанских парламентариев с утра проводит встречи в парламенте Грузии. Азербайджанские депутаты уже встретились с грузинскими коллегами, являющимися членами парламентской группы дружбы и Комитета по международным отношениям.
По информации вице-спикера грузинского парламента Звиада Дзидзигури, в Грузии гостят депутаты парламента Азербайджана, являющиеся членами парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан.
«Важно, когда к нам приезжают представители дружественных государств. Необходимо решать много общих вопросов, в чем вместе с правительством должны участвовать и парламенты. Наши встречи будут интенсивными», — добавил Дзидзигури.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна