Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии оправдывает спецоперации в ночных клубах Тбилиси


14.05.2018   17:38
Министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария считает обоснованным проведение антинаркотических спецопераций в минувшую пятницу в ночных клубах Тбилиси, после которых молодежь собралась на акцию протеста.

"Решение войти в ночные клубы было принято в связи со случаями интоксикациями наркотиками их посетителей. В последние две недели зафиксировано 48 фактов вызова скорой медицинской помощи в эти ночные клубы. Поэтому МВД было вынуждено пойти на этот шаг", - заявил в понедельник журналистам Г.Гахария после встречи с организаторами акции в Тбилиси, участники которой требовали либерализации наркополитики государства.

По его словам, в ходе встречи с организаторами акции была согласована общая платформа: борьба с торговлей наркотиками и наркоторговцами должна вестись сообща.

Как заявил журналистам участник встречи с министром, один из организаторов акции протеста Бека Цикаришвили, участники акции готовы сотрудничать с властями в борьбе с наркоторговцами и по вопросам либерализации наркополитики.

"Однако если мы почувствуем, что это сотрудничество лишь формальность, мы возобновим акции протеста", - заявил Б.Цикаришвили.

В ближайшие дни планируется еще одна встреча представителей протестующей молодежи с главой МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна