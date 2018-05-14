Глава МВД Грузии оправдывает спецоперации в ночных клубах Тбилиси

14.05.2018 17:38 Министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария считает обоснованным проведение антинаркотических спецопераций в минувшую пятницу в ночных клубах Тбилиси, после которых молодежь собралась на акцию протеста.



"Решение войти в ночные клубы было принято в связи со случаями интоксикациями наркотиками их посетителей. В последние две недели зафиксировано 48 фактов вызова скорой медицинской помощи в эти ночные клубы. Поэтому МВД было вынуждено пойти на этот шаг", - заявил в понедельник журналистам Г.Гахария после встречи с организаторами акции в Тбилиси, участники которой требовали либерализации наркополитики государства.



По его словам, в ходе встречи с организаторами акции была согласована общая платформа: борьба с торговлей наркотиками и наркоторговцами должна вестись сообща.



Как заявил журналистам участник встречи с министром, один из организаторов акции протеста Бека Цикаришвили, участники акции готовы сотрудничать с властями в борьбе с наркоторговцами и по вопросам либерализации наркополитики.



"Однако если мы почувствуем, что это сотрудничество лишь формальность, мы возобновим акции протеста", - заявил Б.Цикаришвили.



В ближайшие дни планируется еще одна встреча представителей протестующей молодежи с главой МВД.















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