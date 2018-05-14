Президент Грузии выступает с инициативой начать антинаркотическую кампанию

14.05.2018 17:55 Президент Грузии выступает с инициативой начать антинаркотическую кампанию.



По словам президента, то, что наркотики являются катастрофой, и либо стремительно уносят жизни наших граждан, либо с определенной динамикой отдаляют от социума, и губят большую часть наших граждан, это следует признать без всякой политизации, и необходимо вести кампанию против наркотиков.



"Кампанию должны вести не такие люди, как я, не какие-то группы, которые не могут войти в сердца этой молодежи, а кампанию должны вести именно представители искусства, музыканты, художники, и представители того социума, которые говорят на современном языке.



Думаю, что с данной точки зрения мы выступим с инициативой, чтобы дать возможность представителям клубной музыки, электронной музыки, этого искусства вести антинаркотическую кампанию.



Факт, всем известно, что наркотик плохой, но надо вести кампанию на их языке, на понятном для них зыке, в той культуре. И эту кампанию должны вести "электронщики", "клаберы", люди, которые крутятся в этой сфере, и это должна быть "антидраг" кампания, которую мы дадим возможность, осуществить в какой-то форме"- отметил Георгий Маргвелашвили.



По заявлению президента, наркополитика в стране должна быть либеральной, не следует осуществлять десоциализацию наших граждан, и не надо уводить наших людей от нормального общественного процесса, борьбу с наркопреступлением надо вести не против наркопотребителей, а с точки зрения дистрибуторов наркотиков.



"Известно, что по обвинению в наркореализации задержаны восемь человек. Если это обвинение будет доказано, тогда они так сказать, уличные дилеры, продавцы, и в этом случае, и во всех случаях, борьбу с наркотиками следует вести не от дилера к потребителю, а от дилера к организатору, ввозящему, и выше. Это должно быть направлением следствия, и в таком случае мы реально дадим серьезный ответ на наркопреступление"- отметил президент Грузии.















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